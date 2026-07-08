Night club aperto senza autorizzazioni: chiusura immediata e denuncia per il gestore a Rimini

Ha aperto le porte al pubblico nonostante il divieto e senza le necessarie autorizzazioni: per questo un night club di recente inaugurazione a Rimini è stato chiuso dalla Polizia di Stato. Il provvedimento è stato adottato nell'ambito dei controlli amministrativi sui locali di pubblico spettacolo, a tutela della sicurezza e dell'incolumità degli avventori.

Il controllo è stato effettuato nella notte del 28 giugno dal personale della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura di Rimini. Gli agenti hanno verificato il rispetto delle prescrizioni imposte dal SUAP del Comune di Rimini, che aveva dichiarato irricevibile la domanda di apertura del locale, subentrato negli spazi di una nota discoteca, diffidando il gestore dallo svolgere attività di pubblico spettacolo e trattenimento in assenza delle autorizzazioni previste.

Durante l'ispezione è stato accertato che il night club era comunque regolarmente aperto al pubblico e in piena attività, con numerosi avventori e giovani intrattenitrici. All'interno del locale sono inoltre emerse significative modifiche strutturali rispetto allo stato precedentemente autorizzato, con nuovi ambienti ricavati al piano interrato e ulteriori elementi destinati all'intrattenimento, senza il necessario esame della Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ai fini dell'agibilità.

Gli accertamenti amministrativi hanno inoltre evidenziato che il nuovo gestore aveva dichiarato al Comune di non aver apportato modifiche strutturali. Per questo è stato denunciato all'autorità giudiziaria sia per aver proseguito l'attività in assenza dei prescritti titoli autorizzativi e in difformità rispetto alla normativa sui locali di pubblico spettacolo, sia per le false dichiarazioni rese nella domanda di apertura.

Nel corso del controllo sono stati infine individuati tre lavoratori senza regolare contratto di assunzione, tra il personale e le ballerine. Per questo è stata inoltrata una segnalazione al competente Ispettorato del Lavoro.



