No a bombardiere Usa a Sigonella, governo italiano: "Nessuna criticità, fatti rispettare gli accordi"

“Nessuna criticità né frizioni con i partner internazionali, i rapporti con gli Stati Uniti sono solidi e improntati a una piena e leale collaborazione”. Palazzo Chigi prova a gettare acqua sul fuoco dopo la notizia del No dell’Italia all’atterraggio nella base di Sigonella di un bombardiere statunitense diretto in Medio Oriente. “Sono stati fatti solo rispettare gli accordi”, ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto: non trattandosi di un volo logistico ricompreso nei trattati tra i due Paesi, per autorizzare l’atterraggio sarebbe servito il via libera del Parlamento. Impossibile da ottenere in questo caso, dato che la richiesta di Washington è arrivata quando l’aereo era già in volo. Le opposizioni chiedono comunque all’esecutivo di riferire in Aula.

Proseguono intanto le querelle del presidente americano Donald Trump con gli alleati: il leader della Casa Bianca - che secondo il Wall Street Journal starebbe pensando di concludere l’operazione in Iran anche in mancanza di una riapertura dello stretto di Hormuz - ha detto ai Paesi non intervenuti nell’offensiva, a partire dal Regno Unito, che possono “andare a prendersi da soli” il petrolio dallo snodo chiuso da Teheran. Trump ha anche accusato la Francia di aver vietato il sorvolo del proprio territorio ad aerei carichi di armi dirette verso Israele: fonti dell’Eliseo però smentiscono divieti ai voli militari americani.

Una proposta diplomatica per fermare l’escalation e ristabilire la stabilità nella regione arriva invece da Cina e Pakistan, che hanno presentato un piano in cinque punti: tra questi la cessazione immediata delle ostilità, lo stop agli attacchi contro i civili e il ripristino rapido della circolazione delle navi nello stretto di Hormuz.







