TV LIVE ·
RADIO LIVE ·
Logo San Marino RTV
12:04 Festa di fine estate per l'Associazione San Marino-Italia: "Da spettatori ad attori" 11:53 Un videogioco da "Mille e una notte" 10:32 Ultimo weekend d’estate con sole e caldo: da lunedì torna il maltempo 10:21 Champions League, partenza agrodolce per le italiane: l'Inter vince ad Amsterdam, Atalanta travolta a Parigi 09:52 Verona: Filippo Turetta aggredito in carcere da un altro detenuto 09:31 Rimini, arrestati tre spacciatori albanesi: sequestrati 120 grammi di cocaina 09:02 Condannata docente riminese per assenteismo con falsi certificati medici: coinvolti anche due medici 07:36 L'Ue sanziona Israele: "L'orrore deve finire"
  1. Home
  2. News
  3. Italia

No alle classi pollaio: depositata proposta di legge di iniziativa popolare

Piccolotti (Alleanza Verdi-Sinistra): "Per reperire le coperture basta non dare più soldi alle scuole private"

di Francesca Biliotti
18 set 2025

Non più di 20 studenti per classe: depositata in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare che dice no alle “classi pollaio”. Facciamo spazio all'istruzione di qualità, questo il titolo della proposta di legge depositata presso la Corte di Cassazione. Insieme a deputati e senatori di Alleanza Verdi-Sinistra anche gli esponenti di associazioni giovanili e di organizzazioni studentesche.  E per le coperture, spiegano, si utilizzino i fondi oggi destinati alle scuole private. 

Nel video le interviste a Fiorella Zabatta, co-portavoce nazionale Europa Verde; Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra; Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra; Elisabetta Piccolotti, deputata Alleanza Verdi-Sinistra




Riproduzione riservata ©

I più letti della settimana: Italia