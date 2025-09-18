CASSAZIONE No alle classi pollaio: depositata proposta di legge di iniziativa popolare Piccolotti (Alleanza Verdi-Sinistra): "Per reperire le coperture basta non dare più soldi alle scuole private"

Non più di 20 studenti per classe: depositata in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare che dice no alle “classi pollaio”. Facciamo spazio all'istruzione di qualità, questo il titolo della proposta di legge depositata presso la Corte di Cassazione. Insieme a deputati e senatori di Alleanza Verdi-Sinistra anche gli esponenti di associazioni giovanili e di organizzazioni studentesche. E per le coperture, spiegano, si utilizzino i fondi oggi destinati alle scuole private.

Nel video le interviste a Fiorella Zabatta, co-portavoce nazionale Europa Verde; Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra; Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra; Elisabetta Piccolotti, deputata Alleanza Verdi-Sinistra

