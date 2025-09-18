CASSAZIONE

No alle classi pollaio: depositata proposta di legge di iniziativa popolare

Piccolotti (Alleanza Verdi-Sinistra): "Per reperire le coperture basta non dare più soldi alle scuole private"

Non più di 20 studenti per classe: depositata in Cassazione una proposta di legge di iniziativa popolare che dice no alle “classi pollaio”. Facciamo spazio all'istruzione di qualità, questo il titolo della proposta di legge depositata presso la Corte di Cassazione. Insieme a deputati e senatori di Alleanza Verdi-Sinistra anche gli esponenti di associazioni giovanili e di organizzazioni studentesche.  E per le coperture, spiegano, si utilizzino i fondi oggi destinati alle scuole private. 

Nel video le interviste a Fiorella Zabatta, co-portavoce nazionale Europa Verde; Nicola Fratoianni, deputato Alleanza Verdi-Sinistra; Angelo Bonelli, deputato Alleanza Verdi-Sinistra; Elisabetta Piccolotti, deputata Alleanza Verdi-Sinistra

[Banner_Google_ADS]

I più letti della settimana:

Questo sito fa uso di cookie, anche di terze parti, necessari al funzionamento e utili alle finalità illustrate nella privacy e cookie policy.
Per maggiori dettagli o negare il consenso a tutti o alcuni cookie consulta la nostra privacy & cookie policy