“No Stress Room”: allo Stupido Hotel di Rimini l’ultima sfida è rompere tutto per stare meglio

Dopo le vacanze per coppie filmate 24 ore su 24 e la gara di resistenza per streamer, lo Stupido Hotel di Rimini si prepara al gran finale. Dal 15 giugno l’albergo chiuderà definitivamente — almeno nella sua forma attuale — per diventare il set di un reality show estremo: “No Stress Room”, l’ultima trovata del gestore Fabio Siva.

Sei coppie, dodici partecipanti, armati di casco e mazza, saranno liberi di distruggere ogni oggetto all’interno delle camere: letti, armadi, piatti, televisori. Vietati solo i muri. “Qui non si gioca, qui ci si sfoga”, spiega Siva. “È una Rage Room con un’anima: si abbattono simboli del quotidiano per ritrovare equilibrio interiore”.

Il format sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube Siva Show e si presenta come un vero esperimento sociale. Per partecipare basta commentare il video ufficiale. In palio, un gettone nascosto da 5.000 euro.

“Viviamo in un’epoca che ci vuole sempre sorridenti e connessi. Ma sfogarsi è umano, e fa bene”, dice Siva, che guarda già oltre: il progetto potrebbe evolversi con l’aiuto di psicologi e terapeuti in chiave educativa, per prevenire stress e burnout. Il claim? “Meglio rompere una sedia che rompersi dentro”.