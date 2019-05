Noemi si sveglia il giorno in cui viene catturato l'uomo che le ha sparato

Noemi, la bimba di 4 anni raggiunta da un proiettile durante un agguato di camorra a Napoli, ha aperto gli occhi, respira da sola e ha parlato alla madre, proprio nel giorno in cui è stato catturato il presunto responsabile. La prognosi resta riservata. Dopo l'arresto di Armando Del Re e del fratello, accusato di avere fornito supporto logistico, Salvini è andato in Prefettura a Napoli. Di Maio, saputo del risveglio della bambina, ha annullato tutti gli impegni in programma per oggi per recarsi prima nelle sedi istituzionali e poi in ospedale.