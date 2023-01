CINEMA Nomination Oscar: l'Italia c'è con 'Le Pupille' di Alice Rohrwacher Cerimonia il 12 marzo a Los Angeles

Nomination Oscar: l'Italia c'è con 'Le Pupille' di Alice Rohrwacher.

L'Italia è presente tra i cinque cortometraggi candidati all'Oscar 2023 con Le Pupille, il live action di Alice Rohrwacher. "Dedico la nomination all'Oscar alle 'bambine cattive' che cattive non sono affatto e che sono in lotta ovunque nel mondo. Auguro che, come nel mio cortometraggio Le Pupille, possano rompere la torta e condividerla tra loro", ha detto Alice Rohrwacher commentando la candidatura. "Le bambine e le donne in Iran, in Afghanistan ma ovunque anche in Svezia e in Umbria", ha aggiunto. Il minifilm in Best Live Action Short nomination è una produzione Tempesta ed Esperanto Filmoj per Disney.



I dieci film candidati all'Oscar 2023 annunciati oggi martedì 24 gennaio: Niente di nuovo sul fronte occidentale di Edward Berger, Avatar: La via dell'acqua di James Cameron, GLi Spiriti dell'isola di Martin McDonagh, Elvis di Baz Luhrmann, Everything Everywhere All at Once di Daniel Kwan e Daniel Scheinert, The Fabelmans di Steven Spielberg, Tar di Todd Field, Top Gun: Maverick di Joseph Kosinski, la Palma d'oro Triangle of Sadness di Ruben Östlund e Women Talking di Sarah Polley. La cerimonia di premiazione sarà il 12 marzo a Los Angeles.



Per la miglior regia sono candidati: Martin McDonagh con Gli spiriti dell’isola, Daniel Kwan e Daniel Scheinert con Everything Everywhere All at Once, Steven Spielberg con The Fabelmans, Todd Field –con Tár e Ruben Östlund con Triangle of Sadness.

