Non rispettano le ordinanze: sequestrate due bici e denunciato un uomo a San Giovanni in Marignano

I Carabinieri di San Giovanni in Marignano hanno pizzicato due ciclisti nei pressi del fiume Conca, che, scesi dalle loro mountain bike, si stavano mettendo a giocare presso l’area attrezzata dell’area ex-Asmara nonostante i divieti di accesso e di movimentazione emessi per far fronte all’emergenza covid-19. Alla vista dei militari i due sono scappati a piedi abbandonando le bici, che sono state confiscate.

I Carabinieri in pattuglia hanno individuato anche un altro ciclista che si è allontanato a gran velocità e hanno denunciato un uomo che si era spostato in auto con il proprio cane in altro comune per farlo passeggiare in un ambiente naturale a suo avviso più suggestivo.