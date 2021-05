NETWORK Non solo spiaggia: la Rimini Country Card "mette in rete" l'entroterra

Non solo mare. Sul portale Visitrimini arriva la Rimini Country Card, per scoprire l'entroterra.

Rimini è una destinazione viva tutto l’anno, dove mare e territorio si completano per offrire ogni giorno una meta. Da queste riflessioni inizia il progetto di sistema territoriale che ha prodotto la Rimini Country Card, la card culturale turistica digitale, con una versione anche cartacea, che mette in rete sei Comuni dell’entroterra riminese, Valmarecchia e Valconca: Montefiore Conca, Sant’Agata Feltria, Santarcangelo, San Leo, Verucchio e Gradara. L’obiettivo è la creazione di un network di borghi e rocche, reso facilmente fruibile e visitabile ai turisti.

Con la Country Card si potranno scegliere 3 tipologie di destinazioni, con ingressi nelle Rocche o nei musei di questi suggestivi borghi. Tre le proposte con differenti opzioni e prezzi, dai 15 ai 27 euro. Dagli ingressi alle grotte di Santarcangelo, alla rocche di San Leo, Sant’Agata, Montefiore, Verucchio per sconfinare anche nelle Marche con i camminamenti di Ronda di Gradara. Ci sono anche sconti sullo smart pass di Start Romagna e sul noleggio al bike park di Rimini. Un progetto nato in coesione con le varie amministrazioni comunali che vuole raccontare un territorio ampio e dalle diverse opportunità di vacanza. Per andare incontro alle diverse esigenze dei turisti e dei viaggiatori la card può essere acquistata online ma anche negli Iat presenti nei comuni o direttamente alla biglietteria dei luoghi da visitare. La Rimini Country Card, nominativa e con validità di un mese dalla data dell’attivazione. Ogni è on line sul sito www.visitrimini.com

