Nona edizione di Multimedia Integration Expo, dedicata all'entertainment. Tra gli ospiti Saturnino, Mark the Hammer e Boosta

MIR RImini

L'innovazione non è solo esposta: viene analizzata, discussa e messa alla prova lungo tutte le possibili traiettorie del futuro dell'entertainment: Rimini diventa il punto di riferimento per esplorare come le nuove tecnologie possono essere applicate al mondo dell’intrattenimento.

Aperta al quartiere fieristico della città romagnola la nona edizione del MIR – Multimedia Integration Expo – rivolta a tutti gli operatori del settore audio, video e delle luci utilizzati negli spettacoli dal vivo.

Nei 40 mila metri quadrati di Rimini Fiera, sono allestiti 10 padiglioni in cui oltre 140 aziende, in rappresentanza di 250 marchi, illustrano le loro soluzioni per il “live entertainment”.

Alla manifestazione di Italian Exhibition Group, momenti importanti, come AV connect, un ambiente dove gli addetti ai lavori possono dialogare tra loro e sperimentare l’applicazione delle nuove tecnologie, ma anche le performance live indoor, con 4 padiglioni in cui sono allestiti palchi diversi per dotazione tecnologica e modalità di utilizzo dei vari strumenti, che i visitatori possono sperimentare direttamente.

Previste anche molte iniziative sulla DJ Culture, con spazi in cui giovani produttori possono far ascoltare i loro brani inediti, e non mancherà lo spazio per dialogare su limiti e progressi dell’intelligenza artificiale: nel convegno “Human after all” si parlerà del rapporto tra IA e industria musicale, dell'intrattenimento e dei contenuti digitali.

Presenti martedì per una masterclass, Saturnino, Mark the Hammer e Boosta.







