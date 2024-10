Nonostante il richiamo di Mattarella prosegue lo scontro tra governo e magistratura

Nel video l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella

Il presidente Mattarella ci ha provato, richiamando all'unità e alla collaborazione tra istituzioni, quando è intervenuto a Bari per il terzo festival delle Regioni e delle Province autonome. Un discorso che potrebbe avere larghi ambiti di applicazione, ma fonti del Quirinale hanno fatto trapelare come l'intento del Capo dello Stato fosse quello di porre un freno allo scontro in atto tra governo e magistratura. Il caso è noto, il governo italiano ha voluto aprire centri di detenzione e rimpatrio in Albania, che nei giorni scorsi ha accolto 12 migranti: è poi stato il Tribunale di Roma a farli riaccompagnare in Italia, poiché i loro Paesi di provenienza non sono sicuri. La presidente del Consiglio ha annunciato un decreto legge ad hoc.

Nel frattempo sui social ha rilanciato un articolo de Il Tempo, che riporta una mail assai critica nei suoi confronti, scritta da un magistrato che Meloni definisce “esponente di Magistratura democratica”, e che dunque per lei sarebbe la prova che la magistratura di sinistra vuole mettere in difficoltà il suo esecutivo, che proprio in questi giorni compie i due anni di età. Le va dietro il vice, Matteo Salvini, nel dire che quel magistrato, Paternello, non può stare al suo posto. E anche il presidente del Senato La Russa ritiene che “alcuni magistrati vogliono affermare la propria visione della società e della politica attraverso la giurisdizione”, e propone una modifica della Costituzione per “chiarire questa zona grigia”. Boccia, capogruppo del Pd al Senato, ritiene sia stata attaccata la separazione dei poteri: “La Russa dica se vuole le toghe sottoposte all'esecutivo – dice – Inascoltate le parole di Mattarella”.

Nel video l'intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella