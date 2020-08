MALTEMPO Nord Italia in ginocchio, riaperta Autobrennero

Lutto cittadino a Massa, dove nella frazione di Marina sono morte le due sorelline di 3 e 14 anni schiacciate da un albero caduto per il maltempo sulla tenda da campeggio nella quale dormivano. Nel Varesotto ancora senza esito le ricerche del 38enne travolto da un torrente in piena. E' rientrato l'allarme per la piena dell'Adige in Alto Adige. E' stata quindi riaperta l'autostrada del Brennero tra San Michele e Bolzano.

Oggi allerta arancione in Veneto, Alto Adige e Lazio; gialla in Abruzzo, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria. Vasto incendio doloso nel Palermitano: evacuati in 400. Nel Veneto il governatore Zaia chiede al governo 'risposte in tempi celerissimi'







