Nord Stream, dopo l'arresto perquisito il bungalow dove alloggiava a Rimini.

Dopo la cattura di mercoledì notte, l'alloggio preso in affitto da Serhii Kuznietzov, il 49enne accusato per l'esplosione dei gasdotti Nord Stream, è stato perquisito dai carabinieri.

Lo scrive l'Ansa aggiungendo che mercoledì sera i militari del comando provinciale di Rimini hanno atteso, appostati nell'ombra, che l'uomo rientrasse nel bungalow di San Clemente, preso in affitto con la famiglia prima di entrare in azione. Il gestore del camping e il personale sono stati interrogati. Per l'albergatore - secondo gli inquirenti - quella era solo una delle tante famiglie straniere in vacanza. L'ucraino era arrivato in riviera il 18 agosto, lo stesso giorno in cui la Corte federale tedesca ha emesso il mandato di arresto europeo. Con la moglie e due figli minori, Kuznietzov aveva preso un alloggio in un agriturismo a San Clemente, zona sud della provincia di Rimini.

Qui i carabinieri del reparto operativo e del nucleo investigativo hanno atteso appostati. Quando sono stati sicuri che all'interno del bungalow ci fosse l'ucraino ricercato, poco prima di mezzanotte sono stati chiamati ad intervenire i colleghi della stazione di Misano. I carabinieri hanno prima mostrato le foto diramate dalle autorità tedesche al gestore della struttura, che ha riconosciuto l'uomo, e poi hanno bussato alla porta del bungalow portandone a termine l'identificazione.

Al ricercato è stato quindi comunicato in inglese che, stando alla banca dati internazionale, sul suo capo pendeva l'ordine di cattura dalla Germania. Kuznietzov, corporatura possente e fisico allenato, è stato fotosegnalato una volta condotto in caserma e poi trasferito in carcere a Rimini in attesa dell'eventuale trasferimento in Germania per essere sentito dagli inquirenti. Attiva nel frattempo anche la Procura di Genova, che ha delegato la Digos per acquisire informazioni sull'arrestato.

A febbraio, infatti, l'attentato al largo di Savona ad una petroliera ritenuta legata alla cosiddetta “flotta fantasma” russa. L'ipotesi degli investigatori pare sia quella di un sabotaggio da parte di filoucraini; da qui la volontà di verificare un eventuale coinvolgimento dell'uomo anche in questo episodio.

