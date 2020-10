RIMINI Normative antiCovid, Prefetto Forlenza: “I controlli saranno a tappeto e ad ampio raggio”

Riunito martedì il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, allargato - oltre che alle componenti istituzionali, anche al Responsabile dell'AUSL, che ha fornito un quadro aggiornato dei contagi in Provincia. Il Prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza ne ricapitola gli esiti: “Si è deciso di intensificare i controlli in maniera mirata, serrata e ad ampio raggio. Interesseranno non soltanto i luoghi dove tradizionalmente si tiene la cosiddetta “movida”, i luoghi di ritrovo per i giovani, ma abbiamo deciso di allargarli – di concerto con il Sindaco e con il supporto della Polizia Municipale - ad altri locali ed aree, come i mercati al coperto e all'aperto.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});



I Controlli andranno a verificare il rigoroso rispetto delle normative Anticovid – vale a dire - l'uso corretto della mascherina e il distanziamento interpersonale”. Esplicita poi i prossimi step: “L'obiettivo è fare un primo monitoraggio sull'andamento del fenomeno. Ci siamo riservati di riunirci periodicamente sulla base dei dati che l'Ausl fornirà alla Prefettura e al Comune e, d'intesa, abbiamo ritenuto di riaggiornarci, anche sulla base dell'esito dei controlli - che partiranno a tappeto già in questi giorni - e laddove si rilevasse un aumento del contagio, potranno essere assunte anche misure più restrittive”.



I più letti della settimana: