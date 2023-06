Norme doganali violate, sequestrato yacht a vela

Era stata fatta arrivare in Italia senza avere assolto all'obbligo della dichiarazione dei diritti doganali di confine e di Iva corrispondente. Per questo motivo è scattato il sequestro per una imbarcazione a vela di 14 metri battente bandiera degli Stati Uniti d'America e stabilmente ormeggiata al porto turistico di Marina di Ravenna di proprietà di un cittadino italiano residente in Italia. Il sequestro è arrivato a conclusione di una ispezione della sezione operativa navale di Marina di Ravenna (che fa parte del Roan di Rimini) unitamente ai funzionari dell'ufficio delle Dogane e Monopoli di Ravenna.

Alla luce di un valore stimato in circa 90mila euro, il totale dei diritti doganali è stato calcolato in circa 19mila euro corrispondenti all'importo previsto per l'Iva all'importazione (22%) e alla sanzione che prevede il pagamento da 2 a 10 volte il tributo evaso.