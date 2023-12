Notificata inchiesta a Vannacci, lui va subito in licenza

Arrivato oggi a Palazzo Esercito per il periodo di affiancamento prima di assumere l'incarico assegnatogli di capo di Stato Maggiore delle Forze operative terrestri, al generale Roberto Vannacci - apprende l'ANSA - è stato notificato l'avvio dell'inchiesta formale nei suoi confronti, in seguito alla pubblicazione del suo libro 'Il mondo al contrario'. Il generale ha subito preso un mese di licenza "per motivi familiari".

