Notte della Taranta, il Concertone 2026 in diretta anche su San Marino RTV

Tutto pronto per il Concertone finale de La Notte della Taranta, tra i più importanti festival italiani e tra i principali appuntamenti europei dedicati alla cultura popolare, che celebra la musica popolare salentina, e in particolare la pizzica. Dopo il tradizionale tour attraverso il Salento, la manifestazione culminerà il 22 agosto a Melpignano, in provincia di Lecce, con la serata conclusiva. A trasmetterlo in diretta, quest'anno, anche San Marino Rtv, oltre a Rai 3, Rai Radio2 e RaiPlay.

Una delle protagoniste dell'edizione 2026 sarà Giulia Vecchio, attrice e performer pugliese, originaria di Mesagne, nel Brindisino che interpreterà sul palco “L’acqua de la funtana”, celebre stornello della tradizione popolare salentina.

Diplomata al Piccolo Teatro di Milano, Giulia Vecchio ha lavorato in diverse serie televisive e fa parte del collettivo Contenuti Zero, con il quale ha portato in scena varietà e sketch dalla comicità surreale, arrivando anche a “Bar Stella” su Rai2. Nel 2024 ha debuttato al cinema ed è ospite fissa di “Radio2 Social Club” accanto a Luca Barbarossa.

Per la Vecchio, la partecipazione al Concertone rappresenta anche un ritorno nella sua terra: “Tornare ad esibirmi nella mia terra è una gioia che ancora non so descrivere perché è come se portassi un piccolissimo pezzo della mia storia, che è divisa tra Brindisi e Capo di Leuca”, ha dichiarato l’attrice, spiegando che “è anche una responsabilità molto grande, perché il concertone della Notte della Taranta è uno degli eventi più importanti d’Europa”.

A invitarla a interpretare “L’acqua de la funtana” è stato Ermal Meta, maestro concertatore dell’edizione 2026, ovvero figura per tradizione responsabile degli arrangiamenti dei brani. “L'invito di Ermal Meta, a cantare 'L'acqua de la funtana' mi ha fatto molto sorridere, perché è un brano molto sentito a Brindisi. È un brano che ho sempre ascoltato in una versione in dialetto brindisino”, ha spiegato la Vecchio. L’artista ha ringraziato inoltre “con tutto il cuore Ermal che oltre a essere un artista che ho sempre apprezzato musicalmente, è una persona di grande umanità”.

Sul palco di Melpignano, insieme all’Orchestra della Notte della Taranta, saliranno anche altri grandi ospiti: Alessandra Amoroso, Gisela João, Levante, Maria Mazzotta e Welo alcuni dei nomi annunciati finora.

Le coreografie saranno firmate da Fredy Franzutti.







