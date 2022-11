RIMINI “Notte di don Oreste”: i giovani della Papa Giovanni sono scesi in strada per incontrare gli ultimi 15 anni fa – nella notte tra l'1 e il 2 novembre – la scomparsa di Don Oreste Benzi: il prete che dedicò la vita agli emarginati. Un impegno ricordato ieri sera dalla Comunità Papa Giovanni XXIII

Per il “prete dalla tonaca lisa” era una giornata speciale il 31 ottobre. Distante anni luce dal rito consumista di Halloween, Don Benzi era piuttosto determinato a condividere il proprio impegno totalizzante a fianco degli emarginati. Un'occasione formidabile di incontro con i giovani, allora, la notte di Ognissanti. Lo fece anche il 31 ottobre 2007, poche ore prima di morire. Eredità raccolta dai ragazzi della Papa Giovanni; che ieri sera hanno ricordato il fondatore - in occasione del 15esimo anniversario della scomparsa – con una serie di iniziative. Ormai una tradizione, a Rimini, la “Notte di Don Oreste”. Si è iniziato al Ponte di Tiberio, con l'apertura della mostra fotografica “CoinVolti”, dedicata alle esperienze di servizio civile all'estero. E poi esperienze di condivisione; a Piazza Cavour la “Biblioteca Vivente”; e soprattutto, dopo la Messa alla Chiesa di San Giuliano Borgo, un momento di incontro con i poveri in strada.

Nel servizio l'intervista a Davide Papa - Comunità Papa Giovanni XXIII

