Notte di fuoco a Rivazzurra: Mercedes in fiamme, danneggiata anche una Tesla

Fiamme nella notte a Rivazzurra, dove poco dopo la mezzanotte due auto parcheggiate in strada sono state avvolte da un incendio che ha illuminato viale Regina Margherita e svegliato i residenti della zona. A bruciare per prima sarebbe stata una Mercedes, completamente distrutta dal rogo, mentre una Tesla parcheggiata accanto ha riportato gravi danni.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza l’area, insieme alla Polizia di Stato, che ha avviato gli accertamenti per chiarire le cause dell’incendio. Non si registrano feriti, ma restano da stabilire l’origine del rogo e l’eventuale natura dolosa dell’episodio.















