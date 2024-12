Notte di incidenti nelle Marche: un morto a Pesaro-Urbino e diversi feriti

Una notte drammatica sulle strade delle Marche con tre incidenti stradali registrati tra le province di Pesaro-Urbino e Ancona. In uno di questi, a Cantiano (PU), una persona ha perso la vita.

A Vallefoglia, intorno alle 22:15, un’auto è uscita di strada sulla via per Montecchio, ribaltandosi in un fossato a quattro metri sotto il livello della carreggiata. I Vigili del fuoco di Pesaro sono intervenuti per liberare il conducente, affidandolo alle cure del personale sanitario. Sul posto presenti anche i carabinieri per i rilievi.

Ad Ancona, alle 22:30 circa, in via Flaminia, un impatto frontale tra due auto ha coinvolto cinque persone. I Vigili del fuoco, insieme al 118, hanno estratto gli occupanti e messo in sicurezza i veicoli incidentati.

Il sinistro più grave si è verificato a Cantiano, alle 1:15 circa, lungo la SS 3 Flaminia, dove un’automobile si è scontrata con un mezzo pesante. L’impatto è stato fatale per una persona a bordo dell’auto. La squadra dei Vigili del fuoco di Cagli ha operato con il 118 per mettere in sicurezza l’area. La strada è rimasta chiusa per diverse ore per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi coinvolti.