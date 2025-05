Notte di terrore a Ravenna: inseguimento armato per le strade, due arresti

Una notte da incubo quella vissuta tra lunedì e martedì sulle strade tra Camerlona e Ravenna, dove un vero e proprio inseguimento armato ha tenuto in allerta cittadini e forze dell’ordine. Tutto è iniziato attorno alle 00:15, quando una Fiat Panda azzurra, con a bordo due uomini di 40 anni residenti ad Argenta, ha iniziato a tallonare a tutta velocità una Peugeot nera con una coppia a bordo.

Protagonisti dell’inseguimento, Abderrahmane Boubaghila, algerino, e Aymen Jebali, tunisino, entrambi con precedenti penali e risultati irregolari sul territorio nazionale. Secondo quanto riferito dalla Polizia Locale, la Panda ha compiuto manovre estremamente pericolose, speronando ripetutamente l’altra auto, imboccando più volte a folle velocità la rotonda “Svizzera” e attirando l’attenzione di una pattuglia che ha intimato l’alt. I due, anziché fermarsi, hanno dato il via a un secondo inseguimento verso la periferia, concluso con il loro blocco all’altezza di via Agro Pontino.

Durante l’identificazione, la coppia in fuga ha raggiunto gli agenti denunciando di essere stata minacciata con coltelli e una pistola. I sospetti sono stati confermati dal ritrovamento di un vero e proprio arsenale nascosto nella Panda: una katana con lama da 73 cm, un coltello pieghevole, un bastone di un metro, un’ascia e una fedele replica di fucile AK-47 priva del tappo rosso.

Entrambi gli uomini sono stati arrestati per violenza privata, danneggiamento e porto abusivo di armi. Per Boubaghila è scattata anche la denuncia per guida in stato di ebbrezza e senza patente. L’arresto è stato convalidato dal giudice su richiesta della Procura, sottolineando la pericolosità del loro comportamento.