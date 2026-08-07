RICCIONE Notte di violenza, rissa e inseguimento in centro: danneggiata anche l’auto di un sacerdote Al centro dell’episodio due turisti romani e un gruppo di giovanissimi, presumibilmente minorenni. Ad avere la peggio un 31enne, in stato di alterazione per assunzione di alcol e sostanze stupefacenti

Notte di violenza, rissa e inseguimento in centro: danneggiata anche l’auto di un sacerdote.

Momenti di forte tensione nella notte di giovedì a Riccione, dove una lite scoppiata in pieno centro è degenerata in una violenta rissa, seguita da un inseguimento per le strade della città. Al centro dell’episodio due turisti romani e un gruppo di giovanissimi, presumibilmente minorenni.

Secondo quanto ricostruito, tutto sarebbe iniziato poco prima della mezzanotte in viale Milano. I due turisti avrebbero incrociato il gruppo di ragazzi e, dopo alcune provocazioni, la situazione sarebbe rapidamente degenerata fino allo scontro fisico. Ad avere la peggio sarebbe stato in particolare un 31enne, che dopo la rissa avrebbe cercato di allontanarsi lungo viale Milano. In evidente stato di alterazione e già ferito, l’uomo avrebbe tentato più volte di fermare i mezzi in transito, arrivando a cercare di aprire gli sportelli delle automobili e a salire sui cofani. La fuga è proseguita fino alla zona della chiesa Mater Admirabilis. Qui il 31enne avrebbe cercato riparo sull’auto di un sacerdote che stava rientrando. Poco dopo sarebbero arrivati anche gli inseguitori, che avrebbero preso a calci e pugni il veicolo, per poi trascinare fuori l’uomo e aggredirlo nuovamente. Le urla hanno richiamato l’attenzione di altri sacerdoti presenti nella struttura e uno di loro ha allertato i carabinieri.

Alcuni testimoni avrebbero inoltre riferito di aver visto dei coltelli durante le concitate fasi dell’inseguimento, anche se non risulterebbero ferite da arma da taglio. Il 31enne avrebbe poi raggiunto la zona del Grand Hotel e colpito con la testa anche un autobus di Start Romagna. All’arrivo dei carabinieri l’uomo, con il volto e gli abiti insanguinati, è crollato a terra ed è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena.

Gli accertamenti sanitari avrebbero evidenziato l’assunzione di alcol e sostanze stupefacenti. La posizione del 31enne e dell’amico che si trovava con lui è ora al vaglio degli inquirenti, mentre il gruppo di giovani coinvolto nella rissa si sarebbe dileguato prima dell’arrivo delle forze dell’ordine.

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