Notte Rosa 2022, previste prenotazioni straordinarie a Rimini Dall'1 al 3 luglio la riviera si tinge di rosa

Notte Rosa 2022, previste prenotazioni straordinarie a Rimini.

"Stiamo vedendo davvero un po' in tutta la Romagna una quantità di prenotazioni straordinaria, superiore a quelle del 2019. Un po' tutti gli albergatori ci stanno confermando questo dato. Quindi è evidente che sarà una Notte Rosa ancora più partecipata degli anni di pre-pandemia". Così afferma il sindaco della città di Rimini, nonché presidente dell'ente Visit Romagna, Jamil Sadegholvaad. Nonostante i contagi covid stanno risalendo in Romagna, non ci saranno ripercussioni sul turismo secondo Andrea Corsini, l'Assessore al Turismo della regione che dichiara: "Certamente il Covid non è ancora stato sconfitto, quindi dobbiamo tenere la guardia sempre molto alta".

Inoltre, la neo sindaca di Riccione Daniela Angelini si dichiara pronta e felice di far partecipare la sua città all'evento.

