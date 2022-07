RIMINI Notte Rosa, al via il capodanno dell'estate riminese Spiagge illuminate, divieto di utilizzare i monopattini e niente contenitori in vetro

Notte Rosa, al via il capodanno dell'estate riminese.

Al via da questa sera il week rosa, ormai considerato il tradizionale capodanno dell'estate riminese. Tanti gli eventi e soprattutto i concerti in programma. Questa sera Giusy Ferreri dalle 22.00 sarà in Piazza Andrea Costa a Cesenatico, Elettra Lamborghini sale sul palco alle 22.00 ai Lidi di Comacchio, Malika Ayane a Misano Adriatico in Piazza della Repubblica alle 21.30 e Fiorella Mannoia a Gatteo (Arena Lido Rubicone ore 21.30, unico concerto a pagamento). A San Mauro Pascoli protagonista Dodi Battaglia dei Pooh. (Arena Arcobaleno ore 21.00).

La novità dell'edizione 2022 sarà la diretta della serata su Rai2. La musica live torna infatti sugli schermi con "Tim Summer Hits" condotta da Andrea Delogu e Stefano De Martino. Sul palco allestito in Piazzale Fellini dalle ore 21.00 saliranno alcuni tra i più importanti artisti della scena musicale italiana ed internazionale. Tanti gli ospiti attesi nel corso della prima serata. Si esibiranno: Alex, Ana Mena, Annalisa e Boomdabash, Arisa, Blanco, Bob Sinclair, Clementino, Emis Skilla, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Federico Rossi, Francesca Michielin, Francesco Renga, Franco 126 e Loredana Bertè, Gabry Ponte & Lumix, Ghali, Gianmaria, Giusy Ferreri, J-Ax e Shade, Lda, Luche', Luigi Strangis, Malika Ayane, Matteo Bocelli, Nina Zilli, Pristiess, Raf, Rhove, Rkomi, Rocco Hunt & Elettra Lamborghini, Rovere e Chiamamifaro, Sam Ryder, Silvia Salemi, Le Vibrazioni, Willie Peyote.

A mezzanotte il tradizionale spettacolo pirotecnico che tingerà di rosa tutti gli oltre 100 km di costa romagnola.

Illuminazione notturna di tutte le spiagge, divieto di vendita e di utilizzo di contenitori di vetro, niente monopattini elettrici per il venerdì e il sabato nei luoghi e nelle fasce orarie degli spettacoli. Sono alcune delle misure organizzative, decise insieme alle forze dell'ordine e a tutti gli enti coinvolti, che Rimini metterà in atto in vista della Notte Rosa, la cui edizione 2022 si preannuncia a livelli record per turisti e partecipanti. La Polizia Locale sarà impegnata in prima linea per la gestione della viabilità e della sicurezza di tutte le zone interessate dagli eventi, in sinergia con gli altri organismi competenti.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: