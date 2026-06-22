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Notte rosa, centinaia di identificazioni, denunce, arresti e sequestri

Imponente il numero dei controlli effettuati dalle forze dell'ordine in provincia di Rimini. Tra i denunciati una 42enne per furto a Riccione, un 22enne per furto in supermercato a Rimini, tre giovani per ricettazione

22 giu 2026
Notte rosa, centinaia di identificazioni, denunce, arresti e sequestri

La Notte Rosa si è conclusa senza grandi criticità per l'ordine pubblico anche grazie ad un numero di controlli imponente: tra Questura, Carabinieri, Polizia Stradale e Ferroviaria, il fine settimana dal 19 al 21 giugno ha visto un massiccio dispiegamento di forze lungo tutta la riviera riminese, con centinaia di identificazioni, denunce, arresti e sequestri.

La Questura di Rimini ha identificato 857 persone e controllato 297 veicoli, con 8 denunce e 3 arresti. La Polizia Stradale ha presidiato 21 posti di controllo, elevando 59 contravvenzioni al Codice della Strada e ritirando 7 documenti. La Polizia Ferroviaria ha identificato 306 persone.

Sul fronte della somministrazione di alcolici, personale in borghese ha verificato il rispetto del divieto di vendita ai minori e controllato 20 esercizi pubblici. Sul fronte dei Carabinieri, il Comando Provinciale di Rimini — supportato dall'elinucleo di Forlì — ha presidiato lungomare, arterie stradali e scali ferroviari.

Numerose le denunce: una 42enne per furto a Riccione, un 22enne per furto in supermercato a Rimini, tre giovani per ricettazione di carte di credito, computer e tablet rubati. A Coriano, una segnalazione dei cittadini ha portato al fermo di tre persone con grimaldelli e arnesi da scasso. Cinque giovani stranieri sono stati denunciati per violazione di domicilio tra Riccione e Bellaria Igea Marina.

Per quanto riguarda la sicurezza stradale, sono stati individuati 10 conducenti positivi all'etilometro con tassi fino a 1,63 g/l, quattro positivi alla guida sotto effetto di droghe e uno denunciato per rifiuto agli accertamenti. Sul fronte stupefacenti, un 51enne è stato denunciato per possesso di oltre 12 grammi di cocaina e 9 persone segnalate alle Prefetture come assuntori.

A Bellaria Igea Marina, a margine degli eventi, gli agenti della Polizia di Stato si sono cimentati in una simulazione di salvataggio in mare in acquascooter, in sinergia con i sommozzatori di Venezia e l'elicottero della Polizia di Stato, in occasione dello show delle Frecce Tricolori.




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