Notte Rosa e aumento dei contagi: strette sui controlli a Rimini

Stretta sulla sicurezza a Rimini in vista della Notte Rosa. Incontro in Prefettura ieri mattina tra tutte le realtà coinvolte: politiche, sanitarie e di ordine pubblico. Il Prefetto ha sottolineato che il maggior numero di contagi inducono a non escludere la possibilità di adottare ulteriori misure di contrasto al diffondersi della pandemia. 257 gli uomini assegnati a Rimini dal Ministero dell’Interno, che si occupano del pattugliamento via terra e via mare in affiancamento a tutti i militari dei corpi che già operano sul territorio ogni giorno.

Per quanto riguarda gli eventi in calendario sull’intero arco di svolgimento della Notte Rosa, le Amministrazioni hanno già assunto alcuni impegni che prevedono il divieto di vendita e di utilizzo di contenitori di vetro dalle ore 19 alle ore 6 di venerdì 30, sabato 31 e domenica 1. Nello stesso arco temporale sarà vietato l'uso dei monopattini. Inoltre tutte le spiagge dovranno essere illuminate e il traffico sarà interdetto su molte arterie stradali.

L'invito inoltre rivolto ai singoli organizzatori, è quello di predisporre ulteriore personale di sostegno alle varie iniziative. Il Prefetto esorta tutti ad un senso di responsabilità, sottolineando come in base all’evoluzione epidemiologica in atto, le misure definite dovranno essere rimodulate alla luce delle indicazioni che proverranno dal Governo.