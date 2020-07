Notte Rosa: il presidente della Provincia Santi risponde alla lettera della sindaca Tosi: "è sua competenza decidere sull'annullamento dell'evento"

Notte Rosa: il presidente della Provincia Santi risponde alla lettera della sindaca Tosi: "è sua competenza decidere sull'annullamento dell'evento".

La sindaca di Riccione ha espresso dubbi sull'evento che la città sta per ospitare. “Credo proprio che la Settimana Rosa dovrebbe essere spostata al 2021 come tutti gli altri eventi”: ha scritto Renata Tosi in una lettera indirizzata al presidente della Provincia Santi, a quello della Regione Bonaccini e al direttore dell’Ausl Romagna. Per questo ha chiesto una riunione dell’unità di crisi in Prefettura: lo scopo, in alternativa al rinvio dell’evento, è quello di elaborare uno stringente protocollo sanitario e di ordine pubblico per gli appuntamenti dal 3 al 9 agosto. "Visto che il cambio al vertice della prefettura coincide con la vigilia della Settimana Rosa - precisa la Tosi - chiedo al presidente della Provincia di farsi carico di tale doverosa richiesta”.

A stretto giro la risposta di Santi, che non considera di sua competenza entrare nel merito dell'evento, la cui pianificazione - ha spiegato - spetta al Comune che l'ha organizzato. Albergatori e bagnini, da parte loro, temono che i danni possano essere più dei guadagni. Difficile poi coniugare il tradizionale “Capodanno d’estate” con il divieto di assembramento, ma ormai rimane poco tempo per annullare tutto.



I più letti della settimana: