Notte Rosa, la Romagna inaugura l'estate e Cecchetto chiama San Marino: "Siete vicini di casa, venite"

È Romagna. È l'inizio dell'estate. È la ventunesima edizione della Notte Rosa, che per tre giorni — il 19, 20 e 21 giugno — animerà riviera ed entroterra, con 150 eventi distribuiti in 40 comuni.

Da Comacchio a Cattolica, dalla costa alle colline, dalle spiagge ai borghi medievali: un unico grande palcoscenico a cielo aperto, dall'alba al tramonto e poi ancora fino alle prime luci del mattino. A guidare la visione è Claudio Cecchetto, ambassador di Visit Romagna, che spiega il senso del titolo: "È lo spirito di Hit's Summer: le hit dell'estate e l'estate delle hit. Un grande racconto collettivo che, ancora una volta, farà della Romagna il luogo dove comincia la bella stagione."

Il filo conduttore è la musica — linguaggio universale, colonna sonora delle vacanze. Le radio nazionali e locali diventano partner della manifestazione, amplificando un racconto che attraversa generazioni e gusti diversi: dalla dance al jazz, dalle hit più attuali agli evergreen, dalla musica popolare a quella classica. E il calendario è già ricchissimo.

Giovedì 18 giugno le anteprime: a Ferrara il 105 Summer Festival con Fedez, The Kolors, Irama e tanti altri. A Rimini, in Piazza Cavour, "Tutti in pista" con il liscio e la disco music degli anni Settanta e Ottanta. A Bellaria-Igea Marina, un tributo commosso a Raffaella Carrà, nel giorno del suo compleanno, nella città che l'ha vista crescere.

Poi dal 19 l'RDS Summer Festival accenderà il Parco Fellini, Riccione risponderà con il Music City in Piazza Roma, e domenica 21 il gran finale sarà affidato alle Frecce Tricolori sull'Adriatico. Non solo musica. Spazio anche allo sport, con la Pink Race — sette chilometri di corsa e colore tra i lungomari di Rimini — e agli eventi nei grandi parchi tematici.

Una proposta trasversale, per famiglie, giovani, appassionati di enogastronomia, di cultura, di wellness. Per il terzo anno consecutivo c'è anche Forlì, con le sue piazze storiche. L'assessora Andrea Cintorino racconta cosa significa fare parte di questo sistema: "Tutte le varie identità del territorio possono trasmettere un po' del loro per poi creare insieme quello che è la nostra Romagna. L'unione fa la forza."

Una forza che si misura anche sui numeri. Patrizia Rinaldis, presidente degli albergatori di Rimini, fotografa un'estate che promette bene: "Le prenotazioni continuano ad arrivare. Vediamo una percentuale di stranieri molto alta, anche questo dovuto all'ampliamento dei voli. E vediamo anche una conferma degli italiani."

Treni dalla Germania, voli da Londra, turisti da tutta Europa. Lo ricorda l'assessore Roberta Frisoni: "Siamo l'unica destinazione balneare italiana che ha una campagna di promozione con Deutsche Bahn, con le ferrovie tedesche, su Monaco." E il sindaco di Rimini e presidente di Visit Romagna Jamil Sadegholvaad, chiude il quadro con la consapevolezza di chi sa che questo territorio ha qualcosa di speciale: "La Notte Rosa non è solamente una grande festa di musica, di cultura, di cibo, di divertimento: è l'inizio ufficiale dell'estate italiana."

L'estate italiana che parte da qui, dalla Romagna. E Cecchetto non dimentica gli amici sammarinesi: "Dato che siete vicini di casa, venite agli eventi della Notte Rosa".

Nel servizio le interviste a Claudio Cecchetto, ambassador Visit Romagna; Jamil Sadegholvaad, presidente Visit Romagna; Andrea Cintorino assessora Comune Forlì; Patrizia Rinaldis, presidente albergatori Rimini; Roberta Frisoni, assessora regionale Turismo











