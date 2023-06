Notte tranquilla per Papa Francesco all'Ospedale Gemelli, intervento riuscito senza complicazioni

Notte tranquilla al Gemelli per papa Francesco, dopo l'intervento chirurgico di tre ore all'intestino cui è stato sottoposto ieri pomeriggio in anestesia generale,"senza complicazioni", dall'equipe guidata dal prof. Sergio Alfieri. Il decorso post-operatorio procede come previsto. "La notte è trascorsa bene, ulteriori informazioni a fine mattinata", ha riferito da parte sua la Sala stampa vaticana. In via precauzionale sono state sospese tutte le udienze di Bergoglio fino al 18 giugno.