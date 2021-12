CONTROLLI Novafeltria: 20enne si schianta contro un albero. Positivo ad alcol e droga

Continuano i controlli in tutta la Valmarecchia da parte dei Carabinieri di Novafeltria. I militari dell’Arma hanno controllato 47 veicoli e identificato oltre 98 persone, ispezionato 18 esercizi pubblici per verificare il rispetto delle norme di contenimento del covid-19. Un 30enne di Novafeltria, che si è schiantato contro un albero ed è risultato essere alla guida dell’auto in stato di alterazione psicofisica derivante dall’uso di sostanze stupefacenti e di abuso di alcol. Per tale motivo è stato denunciato e la patente gli è stata ritirata.

Un 44enne di Montecopiolo è stato sanzionato per ubriachezza dopo che, fuori da un bar, importunava i passanti. Nei guai anche un 52enne di Novafeltria sanzionato per guida in stato di ebrezza: ritiro della patente e decurtazione di 10 punti.

