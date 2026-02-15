TV LIVE ·
Novafeltria, 32enne fermato durante un controllo: era ricercato, deve scontare 5 anni per truffa

15 feb 2026
Si è conclusa a Novafeltria la latitanza di un 32enne piemontese, da tempo ricercato per reati contro il patrimonio. L’uomo era destinatario di condanne definitive per una serie di truffe e si era sottratto all’esecuzione della pena dal 2022, facendo perdere le proprie tracce per quasi quattro anni. Il fermo è avvenuto nella notte durante un servizio di controllo del territorio da parte dei Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile.

I militari, impegnati in verifiche di routine nel centro cittadino, hanno identificato il 32enne e, dagli accertamenti effettuati nell’immediatezza, è emerso a suo carico un provvedimento definitivo di carcerazione. Sebbene risultasse irreperibile e senza fissa dimora, l’uomo si trovava presumibilmente in zona per far visita ad alcuni familiari. I Carabinieri hanno quindi dato esecuzione all’ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Macerata ed è stato accompagnato alla Casa Circondariale di Rimini, dove dovrà scontare una condanna complessiva a cinque anni di reclusione per truffe commesse nelle province di Torino e Macerata.




