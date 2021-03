Novafeltria: 799mila euro dalla regione per il progetto "Valpharmarecchia"

Sentiamo Stefano Zanchini

Il palazzo in stile novecentesco che attualmente ospita l'anagrafe e la polizia municipale di Novafeltria diventerà un presidio di ricerca nei campi “Natraceutico” e “Cosmoceutico”, con l'ambizione di attestarsi come una delle maggiori sedi per la micoterapia 'made in Italy' e le erbe officinali. L'Emilia Romagna ha infatti deciso di finanziare con 799mila euro il progetto - che include anche la ristrutturazione dell'edificio - presentato nell'ambito di un bando regionale per lo sviluppo delle infrastrutture nel territorio: “Ci consulteremo in questi giorni – commenta il Sindaco di Novafeltria Stefano Zanchini – con gli uffici e la regione per capire quali sono gli step per ottenere il finanziamento e passare alla fase esecutiva del progetto. La maggior parte dei lavori si dovrebbe realizzare entro quest'anno e il prossimo anno” Il progetto si chiama Valpharmarecchia e ha coinvolto, oltre al comune di Novafeltria, ben sei università , la società italiana funghi medicinali, la fondazione Valmarecchia e il gruppo Valpharma. Tra gli obiettivi la produzione di erbe officinali e funghi medicinali con la logica della filieria corta. Il sodalizio ha ricevuto anche il 'placet' del Ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, cittadino onorario di Novafeltria, secondo il quale “è un modello da applicare a livello nazionale”.