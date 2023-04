È stato necessario l'intervento urgente dell'elisoccorso per trasportare d'urgenza all'Ospedale Bufalini di Cesena un pedone, investito in mattinata a Novafeltria, fra Via Primo Maggio e Via Due Giugno. Secondo le prime ricostruzioni l'uomo stava attraversando la strada con la spesa, quando sarebbe stato investito da una Alfa Romeo Mito, guidata da un quarantenne. Sul posto intervenuti Carabinieri e Polizia Municipale per i rilievi.