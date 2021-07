ORDINE PUBBLICO Novafeltria: arrestato uomo di 31 anni per evasione

Ieri mattina, a Novafeltria, è stato arrestato un 31enne per evasione. Lo stesso era stato già arrestato nei primi giorni di giungo, quando non curante del divieto di avvicinamento, si è recato presso l'abitazione dell'ex compagna e dopo un litigio l'ha colpita. Lei si è recata al Pronto Soccorso, dove l'uomo l'ha raggiunta e colpita nuovamente strappandole via anche la borsa ed è scappato. In quell'occasione è stato arrestato dai Carabinieri e dopo aver scontato la pena del carcere, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

L'11 luglio è, però, scappato e dopo giorni di ricerche, ieri è stato ritrovato. L'uomo passeggiava tranquillamente nell'abitato di villa Verucchio e non ha opposto resistenza alle Forze dell'Ordine. All'uomo, vista la gravità dei crimini commessi, è stata applicata la misura della custodia cautelare in carcere.

