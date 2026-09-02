CRONACA Novafeltria, brandisce un coltello al terminal dei bus: arrestato 31enne L’uomo di origine pakistana e senza fissa dimora si aggirava vicino alla banchina con l’arma in mano. Pochi giorni fa era stato sorpreso rubare all'interno di un garage di un'abitazione e condannato con pena sospesa

Novafeltria, brandisce un coltello al terminal dei bus: arrestato 31enne.

Un uomo di 31 anni, di origine pakistana e senza fissa dimora, è stato arrestato dai carabinieri della Stazione di San Leo con l'accusa di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. I militari sono intervenuti al terminal dei pullman dopo una segnalazione al 112 e hanno individuato l'uomo mentre si aggirava nei pressi della banchina brandendo un coltello alla presenza dei passeggeri in attesa. Il 31enne è stato disarmato e bloccato senza conseguenze per le persone presenti. L'arma è stata sequestrata.

Secondo quanto riferito dai carabinieri, lo stesso uomo era già stato arrestato il 28 agosto scorso dai militari dell'Aliquota Radiomobile di Novafeltria, dopo essere stato sorpreso all'interno del garage di un'abitazione mentre tentava di portare via del materiale. In quell'occasione era stato trovato in possesso di un arnese da scasso e di un coltello a serramanico. Era poi stato condannato a un anno e nove mesi di reclusione con pena sospesa. Dopo il nuovo arresto, su disposizione della Procura della Repubblica di Rimini, il 31enne è stato trattenuto nelle camere di sicurezza dell'Arma in attesa del giudizio direttissimo.

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