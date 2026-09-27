Novafeltria, cane da caccia cade in un pozzo: salvato dai Vigili del Fuoco | VIDEO

Il video del salvataggio

Questa mattina, intorno alle 7:30, i Vigili del Fuoco di Rimini sono intervenuti in località Libiano, a Novafeltria, per recuperare un cane da caccia caduto accidentalmente all’interno di un pozzo.

L’allarme è scattato dopo che è stata avvertita la presenza dell’animale, ancora vivo e in movimento nella cavità. Sul posto è intervenuta la squadra del distaccamento di Novafeltria.

Gli operatori hanno predisposto un sistema di calata utilizzando tecniche SAF, Speleo Alpino Fluviali, che ha consentito a un vigile del fuoco di scendere in sicurezza nel pozzo. Raggiunto il cane, il soccorritore lo ha assicurato e riportato in superficie.

L’animale è stato estratto in buone condizioni e completamente illeso, per poi essere riconsegnato al proprietario, presente durante le operazioni di salvataggio.







