Novafeltria: "Codice Rosso" per un 44enne che terrorizzava l'ex compagna.

I Carabinieri della Compagnia di Novafeltria hanno arrestato uno straniero 44enne indagato per i reati di “maltrattamenti contro familiari e conviventi, estorsione ed atti persecutori”. Vittima la sua ex compagna convivente, 52enne ex convivente che, continuamente minacciata e perseguitata, si è rivolta ai militari della Stazione Carabinieri di Novafeltria denunciando i fatti. E’ stato così attivato il c.d. “Codice Rosso” che ha consentito alla Magistratura di intervenire in breve tempo.

Una storia sentimentale travagliata, la loro, terminata nel settembre 2021, dopo 8 anni, a causa del carattere prepotente di lui. L’uomo avrebbe iniziato a pretendere del denaro dalla donna, unica ad avere un lavoro, e per ottenerlo l’avrebbe minacciata e percossa, causandole anche delle lesioni. Dopo l’ultimo episodio dello scorso settembre la 52enne, che non si era mai recata in strutture sanitarie per farsi medicare, aveva però deciso di lasciarlo. Ma il 44 enne ha continuato a perseguitarla per ottenere denaro, minacciando i figli avuti dalla donna in una precedente relazione. La vittima, terrorizzata, tramite un’amica gli faceva recapitare il denaro. Finchè alla richiesta di 5.000 euro ha deciso di denunciare rivolgendosi ai Carabinieri di Novafeltria.

I Carabinieri, trovando riscontri alla storia della donna, e vista la pericolosità della situazione, lo hanno portato in carcere su richiesta del tribunale.

