Novafeltria: controlli dei Carabinieri nel weekend, due denunce

Intensi nel fine settimana i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Novafeltria, con l’obiettivo di prevenire reati e contrastare le cosiddette “stragi del sabato sera”. Le verifiche hanno interessato l’intero territorio: controllati 104 veicoli, identificate oltre 150 persone e ispezionati 12 locali pubblici.

Due le denunce in stato di libertà. Un 28enne di origini nigeriane è stato sorpreso nel comune di Novafeltria nonostante fosse destinatario di un divieto di ritorno. Un 22enne del pesarese è stato invece trovato in possesso di una carabina calibro .308 non denunciata, nascosta nel veicolo da lui condotto, e di un coltello a serramanico: entrambe le armi sono state sequestrate, nonostante il giovane fosse in possesso di un regolare porto d’armi.

Sul fronte amministrativo, un 37enne è stato sanzionato dopo essere stato trovato alla guida con alcune dosi di marijuana: per lui ritiro della patente e segnalazione alla Prefettura di Rimini per uso personale non terapeutico di stupefacenti. Un altro giovane, 25enne, è stato multato perché in evidente stato di ebbrezza infastidiva i passanti.

14 in totale le sanzioni per infrazioni minori al Codice della Strada.