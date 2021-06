CRONACA Novafeltria: fermato 17enne con pistola davanti alla scuola

Sabato un 17enne riminese è stato colto davanti all'istituto “Tonino Guerra” di Novafeltria in possesso di pistola semiautomatica. Il ragazzo, notato per il suo strano nervosismo, è stato subito fermato dai Carabinieri per un controllo dei documenti e anche dello zaino dove poi è stata trovata l'arma.

Lo stesso, si è difeso dicendo di essere uno studente riminese e di essere lì per spaventare dei compagni di classe di una sua amica con i quali lei aveva discusso. Ora il ragazzo dovrà rispondere del reato di “porto di armi od oggetti atti ad offendere” presso il tribunale dei minori di Bologna.

Tra sabato e domenica, inoltre, i Carabinieri hanno fermato circa 150 persone e più di 100 mezzi. Tra questi sono stati scoperti due giovani in possesso di una piccola quantità di marijuana e un 27enne che guidava ubriaco, inoltre recidivo negli ultimi due anni.

