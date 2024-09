Novafeltria, genitori contro la 'settimana corta': dietrofront o via legali

Dopo aver più volte espresso contrarietà, un gruppo di genitori adirà a via legali contro il Consiglio di Istituto del “Battelli” di Novafeltria se non ci sarà un dietrofront sulla 'settimana corta' istituita in alcune scuole di Novafeltria, Perticara, Pietracuta, San Leo e Secchiano.

Fanno subito presente che la delibera è di luglio ed è stata pubblicata in settembre dell'anno in corso, quando, secondo gli istanti, la norma prevede che eventuali modifiche al piano formativo scolastico vanno adottate entro l’ottobre dell’anno precedente. Una decisione che creerebbe “pesanti conseguenze sull’organizzazione familiare”.

L'istituto – continua la nota dei genitori contrari – ha omesso di consultare adeguatamente e preventivamente il Comune di Novafeltria, responsabile della gestione del trasporto degli alunni e della sua adattabilità agli orari scolastici, creando problemi logistici. Comune che avrebbe anche invitato l'Istituto a rinviare la decisione.

Sottolineata anche la lesione del diritto alla salute dei minori, dato che non è garantito un servizio mensa nei giorni in cui per gli alunni è previsto un rientro pomeridiano.

Contestata anche la percentuale, diffusa nel corso della seduta del Consiglio d'Istituto del 23 luglio, dei genitori favorevoli alla 'settimana corta'. In quel 65% andrebbero infatti scomputati i genitori degli alunni di terza meda, in quanto non interessati alla rilevazione. E il dato passerebbe al 46%.

Da qui la richiesta della convocazione di un nuovo Consiglio di Istituto per procedere alla revisione dell’orario scolastico. “Tale revisione dovrebbe mirare a confermare l’orario a tempo pieno dal lunedì al sabato mattina, come previsto nell'offerta formativa dell'anno scolastico precedente. In caso contrario si vedranno costrette a procedere per vie legali”.