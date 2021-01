CONTROLLI CARABINIERI Novafeltria: guidava con un tasso superiore a 2,60 g/l. Scatta il sequestro del veicolo

Nel weekend caratterizzato dai primi fiocchi di neve i Carabinieri di Novafeltria sono stati impegnati nell'attività di vigilanza. Nell'ambito delle verifiche gli uomini dell'arma hanno ispezionato 5 esercizi pubblici senza rilevare anomalie, controllato 25 veicoli e identificato 41 persone.

Nell'ambito dei controlli di ieri un 45enne è stato sorpreso alla guida di un A3 in stato di ebbrezza alcolica. L'uomo stava percorrendo la Marecchiese, all’altezza della località “Le Porte” di Novafeltria, con un tasso alcolemico di 2,60 g/l, ben al di sopra del limite di 0,5. Immediato per lui il ritiro della patente, così come il sequestro del mezzo e una denuncia all'Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebbrezza.



