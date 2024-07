Novafeltria: la comunità ricorda Alessandro Giorgioni, uomo e Carabiniere esemplare

La morte di Alessandro Giorgioni, l'appuntato scelto freddato dal “Lupo” Liboni 20 anni fa, è ancora una ferita aperta per la comunità. Il suo senso del dovere, un esempio per tutti. Nella serata-evento “Racconti di Memoria” voluta dal SAP raccolte le testimonianze di istituzioni, amici, familiari. Aveva solo 6 anni il figlio Leonardo al momento della tragedia. Una perdita che segna. Oggi con fatica rompe il silenzio e trasforma quel dolore e quella rabbia in energia positiva.

Presente anche il fratello Gianrico, Luogotenente dei Carabinieri, con il quale Alessandro Giorgioni condivideva valori e dedizione per l'Arma.

Confermato durante la serata l'impegno ad alimentare il ricordo di Alessandro, uomo integro e Carabiniere esemplare.

Nel video le interviste di Sara Bucci a Gabriele Berardi, Sindaco Novafeltria all'epoca dei fatti; Gianrico Giorgioni, fratello di Alessandro Giorgioni e Roberto Mazzini, Segretario Nazionale SAP.