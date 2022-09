CRONACA Novafeltria: morso da una vipera, muore dopo 8 giorni

È morto dopo 8 giorni all'Ospedale Infermi un 84enne di Sartiano di Novafeltria. L'uomo era stato morso da una vipera mentre stava facendo dei lavori in giardino. A soccorrere l'anziano e a trasportarlo urgentemente all'Ospedale di Novafeltria i familiari. Nonostante l'intervento del Centro Antiveleni di Pavia per l'antidoto e il trasferimento al nosocomio riminese, necessario per l'aggravarsi delle sue condizioni, il veleno ha portato a gravi complicazioni che hanno portato al decesso dell'uomo il 5 settembre, dopo oltre una settimana di agonia.

