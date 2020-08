CARABINIERI Novafeltria: "motorini rumorosi" turbano il sonno degli abitanti, 10 multe effettuate

Da tempo a Novafeltria si susseguono le segnalazioni di "motorini rumorosi" lungo le vie del paese che, di notte in notte, hanno reso sempre più difficile il sonno degli abitanti. Sono diversi infatti i ciclomotori in circolazione con marmitta rotta, danneggiata o volutamente manomessa che portano a rumore frequente e fastidioso, soprattutto nelle notti d'estate, in cui molti abitanti dormono con la finestra aperta per far entrare l'aria fresca.



Negli ultimi giorni i Carabinieri hanno effettuato controlli specifici che hanno portato a sanzionare 10 scooteristi "molesti", soprattutto minorenni, che scorrazzavano di notte per il centro della città. Le sanzioni emesse vanno da un minimo di 41 a un massimo di 168 euro. Gli uomini dell'arma invitano i proprietari a mettere i ciclomotori in regola, anche in vista di ulteriori controlli sulle strade.



Nell'ambito dei controlli i militari hanno anche denunciato e ritirato la patente un 60enne Riminese per "guida in stato di ebrezza alcolica". L'uomo, a bordo della sua Mercedes SLK, si era scontrato contro il muretto di una rotonda. Dal controllo con etilometro è emerso che aveva un tasso alcolico pari a 0,98 g/l.





