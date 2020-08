INCIDENTE SUL LAVORO Novafeltria: operaio trascinato accidentalmente lungo la strada. Trasportato d'urgenza al Bufalini

Novafeltria: operaio trascinato accidentalmente lungo la strada. Trasportato d'urgenza al Bufalini.

Un operaio di 56 anni è rimasto vittima di un infortunio sul lavoro nella mattinata. L'uomo stava effettuando dei lavori sulla linea elettrica a Novafeltria, nella zona di Ca' del Vento a Torricella che affianca la Via Marecchiese. Secondo le prime ricostruzioni un veicolo avrebbe agganciato accidentalmente un lungo cavo elettrico steso sul terreno, a cui il 56enne è rimasto impigliato. È stato quindi trascinato lungo la via, fino a quando non si è scontrato con un mezzo che stava transitando lungo la strada. Gli uomini del 118 sono intervenuti e, dati i gravi traumi riscontrati, hanno trasportato l'uomo con l'elisoccorso al Bufalini di Cesena. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi e la ricostruzione della dinamica.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





Foto Gallery

I più letti della settimana: