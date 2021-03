ERBE E FUNGHI Novafeltria: ottenuto il finanziamento per il presidio di Ricerca “ValpharMarecchia”

Novafeltria avrà un Presidio di Ricerca a Palazzo Lombardini. È infatti andata a buon fine la partecipazione al bando regionale per il sostegno allo sviluppo delle infrastrutture per la competitività e per il territorio. Il comune del Montefeltro ha dunque ottenuto finanziamenti per il progetto “ValpharMarecchia, Presidio di Ricerca, Incubatore di impresa e co-working”.

“La comune visione – si legge in una nota del comune - è quella di realizzare produzioni di erbe officinali e funghi medicinali direttamente in Valmarecchia con la logica di filiera corta e di utilizzarli come materie prime per prodotti naturali che verranno trasformati e prodotti in Valpharma International”. Lo scopo – prosegue - è di “valorizzare le risorse del territorio, incentivando attività imprenditoriali nell’entroterra, favorir la lotta al dissesto idrogeologico e contrastare l’abbandono del territorio, in particolare da parte delle giovani generazioni sempre più costrette a trasferirsi per ricercare lavoro”. Il finanziamento ottenuto permetterà, oltre alla ristrutturazione del palazzo, l’allestimento dei laboratori di ricerca nel campo Nutraceutico e Cosmoceutico, attraverso l'uso di funghi medicinali, erbe officinali e grani antichi, e degli spazi di co-working.

Un percorso non semplice, che ha coinvolto le Università di Palermo, Ferrara, Pisa, Uni.Rimini con il suo Tecnopolo, Bologna, Bari, Atene, Società Italiana Funghi Medicinali (SIFM) e la Fondazione Valmarecchia di Novafeltria. Le collaborazioni si sono concretizzate con dottorati, borse di studio e stage finalizzati ad attività di ricerca affiancate al personale del Gruppo Valpharma.

