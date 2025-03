SOSTEGNO UMANO Novafeltria, si sente sola in ospedale e chiama i Carabinieri: l'affettuosa risposta degli agenti Una telefonata alla Centrale Operativa di Rimini si trasforma in un gesto di vicinanza: i militari raggiungono l’anziana paziente per offrirle conforto

Novafeltria, si sente sola in ospedale e chiama i Carabinieri: l'affettuosa risposta degli agenti.

Ogni giorno, la Centrale Operativa di Rimini riceve centinaia di chiamate per le più svariate necessità. Tra richieste di aiuto e segnalazioni di emergenza, capita anche che qualcuno cerchi semplicemente una parola di conforto. È il caso di un’anziana ricoverata in ospedale che, sentendosi sola, ha composto il numero di emergenza per parlare con i Carabinieri.

L’operatore della Centrale ha subito colto il bisogno della donna, ascoltandola con attenzione mentre raccontava le difficoltà vissute nell’ultimo periodo. Nonostante le visite dei parenti e le cure del personale sanitario, la solitudine continuava a pesare. Con grande sensibilità, il militare ha deciso di andare oltre la semplice telefonata e ha allertato una pattuglia della Stazione di Pennabilli.

Poco dopo, con sorpresa e commozione dell’anziana, i Carabinieri sono arrivati in ospedale. Si sono trattenuti con lei, ascoltandola e rassicurandola con parole gentili, dimostrando ancora una volta come l’Arma sia vicina alla comunità non solo per garantire sicurezza, ma anche per offrire sostegno umano. Dopo la visita, i militari hanno ripreso il loro servizio di pattugliamento, lasciando alla donna un sorriso e un ricordo di affetto inatteso, ma prezioso.

