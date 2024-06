SPACCIO Novafeltria, spaccio di sostanza travestito da aperitivo: arrestata coppia I coniugi sono residenti in Valmarecchia. Le indagini svolte tra il 2022 e il 2023

Novafeltria, spaccio di sostanza travestito da aperitivo: arrestata coppia.

Arrestata dai Carabinieri di Novafeltria una coppia di coniugi italiani per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Durante l'attività sono emersi gravi elementi indizianti circa una presunta attività di spaccio di sostanze stupefacenti in particolare di “cocaina” ma anche marijuana, riconducibile alla coppia che, come luogo principale di incontro con i supposti “compratori”, avrebbe utilizzato un bar della Valmarecchia.

Ulteriori compravendite sarebbero avvenute attraverso incontri rapidi ed occasionali in diverse località della zona. Gli uomini dell’Arma avevano notato movimenti sospetti di alcuni noti assuntori di sostanze stupefacenti nelle vicinanze del bar dove apparentemente compratori e venditori si incontravano per un aperitivo. Fatto lo scambio i clienti si allontanavano dal locale in possesso della sostanza che spesso, al momento dei recuperi, è stata rinvenuta nascosta all’interno di pacchetti di sigarette.

L'uomo si trova ora presso il carcere di Rimini, mentre la donna si trova agli arresti domiciliari in attesa dell'interrogatorio di garanzia. Nel corso delle indagini preliminari sono stati segnalati all’autorità amministrativa 8 soggetti e sequestrati diversi grammi di cocaina e marijuana.

