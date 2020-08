CRONACA Novafeltria, tre denunce per guida in stato di ebbrezza

Tre persone denunciate, tre patenti ritirate, nove contravvenzioni al Codice della strada e due automezzi sequestrati. È il bilancio dei controlli stradali dei Carabinieri di Novafeltria nel weekend.

Nel dettaglio, un 57enne residente a Novafeltria, fermato a Villa Verucchio sulla Marecchiese, alla guida della propria Renault Clio apparso da subito non sobrio che si è rifiutato di sottoporsi all'accertamento con l'etilometro, è stato denunciato, la patente gli è stata ritirata e l'auto sequestrata.

Vicenda simile per una 62enne residente a Verucchio sottoposta a controllo, in località Montemaggio di San Leo, dopo che a bordo della propria Fiat Punto era uscita fuori strada. La donna ha rifiutato di sottoporsi all’accertamento tecnico con l’etilometro per verificare la condizione di ebbrezza alcolica. Oltre alla denuncia è stata ritirata la patente di guida ed è stato sequestrato il veicolo.

Denuncia e ritiro della patente anche per un 35enne residente a Savignano sul Rubicone, sorpreso a Verucchio (RN) alla guida della sua auto, in evidente stato di ebbrezza alcolica. A seguito dell’accertamento tecnico con etilometro infatti è risultato che stava guidando con un tasso di alcol nel sangue pari a 2,48 g/l, ben al di sopra del minimo consentito.

