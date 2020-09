CRONACA Novafeltria: ubriaco va in escandescenza all’interno dell’Ospedale, denunciato

Novafeltria: ubriaco va in escandescenza all’interno dell’Ospedale, denunciato.

Era stato trasportato in ambulanza in ospedale dal personale del 118 in evidente stato di ebrezza, ma durante il ricovero l’uomo ha creato non pochi problemi all'interno dell'ospedale, inveendo con atteggiamento violento e di sfida contro medici ed infermieri. È accaduto qualche giorno fa all'ospedale di Novafeltria ma i carabinieri, che sono dovuti intervenire per calmare l'uomo - un 57enne residente nell’Alta Valmarecchia - ne hanno dato notizia soltanto oggi.

Dopo aver ricevuto le prime cure mediche, senza motivo, è andato in escandescenza, danneggiando l’arredamento della sala d’aspetto dell’ospedale. Il personale medico si è così rinchiuso all’interno di un ambulatorio fino all'arrivo dei Carabinieri. I militari sono riusciti a placare l’uomo, portandolo alla calma. L'uomo è stato denunciato e dovrà rispondere all’Autorità Giudiziaria dei reati di “danneggiamento aggravato ed interruzione di pubblico servizio” per aver causato la temporanea sospensione delle normali attività del Pronto Soccorso.







I più letti della settimana: